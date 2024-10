Tödlicher Motorradunfall: 83-Jähriger verstirbt an Unfallstelle

Ein 63-jähriger Deutscher fuhr mit seinem Motorrad am 24. Oktober gegen 13.35 Uhr auf der Rohrbacher Bundesstraße in Richtung Rohrbach. Im Ortschaftsbereich Katzing. In der Gemeinde Rohrbach-Berg überholte der Mann am Beginn einer Rechtskurve einen Lkw samt Anhänger und dürfte dabei einen entgegenkommenden 85-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Rohrbach übersehen haben.

Schwere Verletzungen

Es kam zu einer seitlichen Kollision der beiden Motorradfahrer. Der 85-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er leider noch an der Unfallstelle verstarb. Der 63-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Klinikum Rohrbach eingeliefert. Die Rohrbacher Bundesstraße war bis 17.10 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.