Tragischer Fall: „Der kleine Rafael hatte sein ganzes Leben vor sich“

Heute wurde der Vater des verstorbenen Säuglings freigesprochen. Er stand im Verdacht, sein drei Monate altes Baby zu Tode geschüttelt zu haben. Wir haben bei seiner Anwältin nachgefragt, wie die Hintergründe dazu aussehen. „Der kleine Rafael verstarb an einem Schütteltrauma. Er hatte aber auch ältere Verletzungen. Von Ende Jänner ungefähr“, erklärte Anwältin Astrid Wagner im Gespräch mit 5 Minuten. Die Mutter hätte ihn am 3. Feber ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er dann drei Tage später. Daraufhin wurden beide Eltern verhaftet. Die Mutter wurde zügig freigelassen, da es nicht genügend Beweise gegen sie gab. Der Vater hingegen wurde angeklagt.

Von Anfang an ein Indizprozess

Der gesamte Prozess beruhte laut der Anwältin auf Indizien, die letztendlich für ein Urteil zu schwach waren. „Die Zweifel resultieren insbesondere aus den medizinischen Unterlagen, da der Tatzeitraum nicht genau eingegrenzt werden kann. Handelte es sich um ein bewusstes Schütteltrauma oder war es doch ein Unfall? In der Medizin sind viele Möglichkeiten denkbar“, so Wagner.

Zweifel führten zu Freispruch

Alternativ hätte, so die Anwältin, eine Anklage wegen Körperverletzung erhoben werden können, bei der die Geschworenen vermutlich zugunsten der Anklage entschieden hätten. „Allerdings wurde dies aufgrund der zahlreichen Zweifel im gesamten Prozess nicht in Erwägung gezogen“, erklärte Wagner. Die Zweifel seien es auch gewesen, die zu einem Freispruch für sowohl den Mordversuch als auch den Mord führten.

Gerichtssaal war emotional aufgeladen

Die Stimmung im Gerichtssaal war herzzerreißend. „Im Publikum war die Emotionalität deutlich spürbar. Es haben alle geweint“, erläuterte Wagner die Situation gegenüber 5 Minuten. Der Richter hätte mehrmals zur Ruhe ermahnen müssen. Der Angeklagte wäre ebenfalls in Tränen ausgebrochen und habe sich sowohl bei ihr, als auch bei den Geschworenen bedankt. „Vielen Dank, dass sie mir geglaubt haben“, waren die Worte des Angeklagten an die Geschworenen. Trotz der Erleichterung über den Freispruch sollte nicht vergessen werden, dass ein kleines Kind gestorben ist. „Rafael hatte noch das ganze Leben vor sich. Ein Baby ist den Erwachsenen hilflos ausgeliefert. Dennoch sollte kein Unschuldiger verurteilt werden“, stellte Wagner klar.

Rafael war ein absolutes Wunschkind

Der Angeklagte leidet laut Angaben seiner Anwältin seit dem Vorfall enorm und muss den Verlust seines Sohnes ein Leben lang tragen. Er und seine zweijährige Tochter waren absolute Wunschkinder. Das Paar hatte zehn Jahre lang versucht, Kinder zu bekommen. Zuerst kam das Mädchen, kurz darauf der Junge. „Rafael war auch kein Schreikind, was bei vielen Fällen des Schütteltraumas der Auslöser ist“, beschrieb die Anwältin den verstorbenen Babys.

Säugling hätte sich seltsam verhalten

Die Anwältin des Vaters wies zudem darauf hin, dass die Eltern den Säugling gefilmt hatten, weil er sich merkwürdig verhielt. Dieses Video zeigten sie den Ärzten. „Es ist sehr erschütternd, ein Video zu sehen, in dem der kleine Junge so untypisch und herzzerreißend weint“, enthüllte Wagner. Was genau vorgefallen ist, wird wohl immer ein Rätsel bleiben.