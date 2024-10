HSG Holding Graz freut sich auf erstes Steirerderby der Saison

Die perfekte Einstimmung in die Herbstferien! Am Freitag, 25. Oktober, steht das erste Steirerderby der Saison am Programm! Im Raiffeisen Sportpark Graz empfängt die HSG Holding Graz um 20 Uhr die HSG Xentis Lipizzanerheimat.

Es wird spannend, denn um in der Tabelle den Vorsprung auf die Weststeirer wieder auszubauen muss am Freitag für die Grazer ein Sieg her: „Nicht nur das Derby baut den Druck auf unsere Mannschaft am Freitag auf, sondern auch unsere aktuelle Tabellensituation. Wir haben in dieser Saison bereits bittere Niederlagen hinnehmen müssen, diese Punkte fehlen uns nun. Zuhause beim Steirerderby wollen wir nun wieder den Rückstand auf die Konkurrenz um die Viertelfinalplätze wettmachen und unbedingt punkten“, so HSG Holding Graz Trainer Spyros Balomenos in einer aktuellen Aussendung. Hier findest du weitere Infos zum ersten Steirerderby der Saison.