Internationaler Austausch: Schwedische Pädagogen zu Gast in Kärnten

Ein Highlight war der Besuch der Kollegklasse in Villach, die in den Genuss eines Vortrags der schwedischen Pre-School Managerin Annelie McConnachie kam. Auch Lehrende der BAfEP hatten die Gelegenheit, sich mit dem Besuch aus Schweden auszutauschen. Großes Lob der schwedischen Gäste gab es für den Stellenwert der musisch-kreativen Ausbildung an der BAfEP sowie für den hohen Grad an Persönlichkeitsentwicklung und Reflexionsfähigkeit der Schüler und Studierenden. Davon konnten sich die Elementarpädagogen bereits im Juni überzeugen, als acht Praktikanten sich für drei Wochen in unterschiedlichen Kindergärten in Tyresö einbringen durften.

©B. Graber/BAfEP Fachvortrag vor der Kollegklasse in Villach.

Zusammentreffen mit der Spitze der Bildungsdirektion

Abgerundet wurde das Programm durch Besuche in zwei Kindergärten der Stadt Klagenfurt sowie ein Meet & Greet in der Kinderstadt des Hilfswerks Kärnten. Weiters fand ein kurzes Treffen mit dem Führungsteam der Kärntner Bildungsdirektion im Rahmen der Feierlichkeiten zum 10. Oktober statt. Das Fazit der Pädagogen: „Wir sind inhaltlich nicht weit auseinander und doch liegen Welten zwischen der Art und Weise der Umsetzung – Wir sprechen hier von Differenzen, von denen wir alle gelernt und profitiert haben.“ Nachhaltige Fortsetzung findet die Zusammenarbeit daher in einem Gegenbesuch in Schweden und erneuten Pflichtpraktika.