Landtagswahl: SPÖ Steiermark präsentiert zweite Plakatwelle

Auf insgesamt sechs Sujets setzen Anton Lang und die Steirische Sozialdemokratie die inhaltlichen Schwerpunkte. Anton Lang, der Spitzenkandidaten der Steirischen Sozialdemokratie für die Landtagswahl ist überzeugt, dass die Steirerinnen und Steirer eine verlässliche Kraft an ihrer Seite verdienen: „Wir kümmern uns um das, was die Steirerinnen und Steirer bewegt. Wir brauchen einen starken Wirtschaftsstandort mit sicheren Arbeitsplätzen, von denen man gut leben kann. Wir wollen das Angebot in der Kinderbildung und -betreuung weiter massiv ausbauen, damit Eltern echte Wahlfreiheit haben und wir sichern die wohnortnahe Gesundheitsversorgung.“

Aufgrund der Erfahrungen aus anderen Bundesländern warnt Lang auch vor einer möglichen schwarz-blauen Koalition in der Steiermark: „Ich mache mir wirklich Sorgen, dass jene Kräfte, die polarisieren und spalten, unsere schöne Steiermark übernehmen. Ich sage es ganz klar: Wir brauchen keine schwarz-blaue Landesregierung. In Oberösterreich gibt es unter Schwarz-Blau so gut wie keinen Ausbau der Kinderbetreuung. In Salzburg wird der Heizkostenzuschuss drastisch gekürzt, obwohl die Bevölkerung noch immer unter der Teuerung leidet. Und in Niederösterreich tauchen Geheimpläne auf, zahlreiche Krankenhäuser zu schließen. Wer das für die Steiermark nicht will, muss die Steirische Sozialdemokratie wählen, denn wir sind die einzige Alternative dazu.“

Steirische Landtagswahl am 24. November

Die Wählerinnen und Wähler haben am 24. November das letzte Wort darüber, wie sich die Steiermark in den nächsten Jahren entwickeln soll. „Wer mit manchen Dingen unzufrieden ist, egal ob Integration, Sicherheit oder Teuerung, kann aus voller Überzeugung die Steirische Sozialdemokratie wählen. Denn wir kennen die Probleme und trauen uns auch, sie offen anzusprechen. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen uns und Schwarz-Blau: Wir reden nicht nur über Probleme, sondern wir arbeiten, um sie zu lösen. Darum bin ich politisch aktiv geworden. Das treibt mich an und darum will ich auch Landeshauptmann werden“, so Lang.

SPÖ Steiermark: Zweite Plakatwelle ab Montag zu sehen

Die zweite Plakatwelle wird ab Montag großflächig in der gesamten Steiermark zu sehen sein. Parallel dazu werden die Inhalte wie gewohnt auch über die sozialen Medien ausgespielt. „Unser Motto lautet: Alles geben für eine bessere, gerechtere Steiermark. Wir merken, dass wir im Aufwind sind und dass uns die Steirerinnen und Steirer den ersten Platz zutrauen. Der Wunsch, Anton Lang als nächsten Landeshauptmann zu haben, ist in den unzähligen persönlichen Gesprächen deutlich spürbar. Mit unserer Kampagne sind wir auf über 600 Großflächen in der gesamten Steiermark sichtbar. Dazu kommen Citylights und die tausenden Plakatständer der Orts- und Stadtparteien. Unsere größte Stärke im Wahlkampf bleibt nach wie vor unsere Präsenz vor Ort und der direkte Austausch mit den Wählerinnen und Wählern. Das werden wir in den nächsten Wochen noch einmal verstärken“, so Landesgeschäftsführer Florian Seifter zur Landtagswahlbewegung.