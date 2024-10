72-Jährige vermisst: Letzte Spur im Einkaufszentrum PlusCity

Ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war am 23. Oktober gegen 13.30 Uhr zusammen mit seiner 72-jährigen Mutter in der PlusCity in Pasching unterwegs. Während er in einen Drogeriemarkt ging, sollte seine Mutter draußen auf ihn warten. Als er zurückkam, war sie jedoch verschwunden. Auch um 14.30 Uhr erschien sie nicht wie vereinbart am Blumenladen, um ihren Ehemann zu treffen. Nachdem die Angehörigen etwa zwei Stunden nach der Frau gesucht hatten, fuhren sie schließlich nach Hause.

Spur verliert sich an der Straßenbahnhaltestelle

Am Morgen des 24. Oktober erstattete der 75-jährige Ehemann persönlich bei der Polizeiinspektion Ottensheim eine Abgängigkeitsanzeige. Durch die Auswertung von Videoaufnahmen konnten die Beamten feststellen, dass die 72-Jährige bis etwa 17.45 Uhr orientierungslos in der PlusCity umherirrte. Anschließend verließ die Frau das Einkaufszentrum und stieg an der Straßenbahnhaltestelle der PlusCity in eine Straßenbahn Richtung Traun ein. Danach verliert sich ihre Spur.