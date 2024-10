Großeinsatz in Kufstein: Hochexplosive Säure in Apotheke entdeckt

In einer Apotheke in Kufstein wurde heute eine hochexplosive Säure gefunden. Das Gelände wurde großräumig abgesperrt.

Am frühen Donnerstagnachmittag, 24. Oktober, wurde in einer Apotheke in Kufstein eine Flasche mit Inhalt gefunden, bei dem der Verdacht bestand, dass es sich dabei um einen explosiven Stoff handeln könnte. Laut Medienberichten handelte es sich um eine hochexplosive Säure.

Gelände geräumt, Entschärfungsdienst im Einsatz

Aufgrund dessen wurde das Gelände weiträumig abgesperrt und der Entschärfungsdienst des BMI zur Bergung des Behältnisses angefordert. Dieser konnte das Behältnis in einem sicheren Absperrbereich öffnen und entlüften, wodurch keine Gefahr einer Explosion mehr bestand. Bei dem Einsatz kam es zu keinerlei Personen- oder Sachschäden. Gegen 16 Uhr konnten die Sperrmaßnahmen wieder aufgehoben werden.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz waren mehrere Polizeistreifen, die Rettung Kufstein mit mehreren Kräften, die Stadtpolizei Kufstein, Vertreter der BH Kufstein sowie die Feuerwehr Kufstein mit 4 Fahrzeugen und 15 Mann Besatzung.

