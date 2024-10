Freitag beginnt neblig: Nachmittags Auflockerungen in Aussicht

Am Freitag liegen über den tiefen Lagen im Norden und Osten, am Alpenostrand sowie in der Südoststeiermark und in inneralpinen Becken und Tälern weit verbreitet Nebel- oder Hochnebelfelder. Diese können örtlich bis zum Abend hartnäckig bleiben. Ab Mittag jedoch steigen mit auflebendem Wind aus Osten bis Süden die Chancen auf sonnige Aufhellungen. „In den anderen Regionen dominiert ganztägig sonniges Wetter, und dünne Wolken in höheren Schichten beeinträchtigen kaum. Lediglich im Grenzgebiet zu Italien und Slowenien sind einige dichtere Wolken zu beobachten“, so die GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen 3 und 12 Grad, während die Nachmittagstemperaturen, abhängig von Nebel oder Sonnenschein, zwischen 10 und 20 Grad liegen.