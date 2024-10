Nebelige Morgenstunden, sonnige Aussichten am Nachmittag

Der Freitag startet mit zähem Nebel. Am Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit für Sonnenschein.

Der Freitag startet mit zähem Nebel. Am Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit für Sonnenschein.

Veröffentlicht am 24. Oktober 2024, 21:30 / ©WienTourismus/Gregor Hofbauer

Am Freitag sind in den Niederungen zähe Nebel- oder Hochnebelfelder zu erwarten. Abseits der typischen Nebelregionen dominiert jedoch sonniges und trockenes Wetter. „Am Nachmittag wird der feuchte Nebel in Becken und Tälern durch auflebenden Wind aus Osten bis Süden zunehmend aufgelockert, sodass die Chancen auf sonnige Abschnitte steigen“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen variieren, je nach Nebel oder Sonnenschein, zwischen 11 und 17 Grad.