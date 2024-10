Sonne lässt am Freitag auf sich warten, aber Geduld wird belohnt

Der Vormittag präsentiert sich in Kärnten meist noch trüb.

Veröffentlicht am 24. Oktober 2024, 21:31 / ©Thomas Kaiser

Zwar zeigt sich in Oberkärntner am Freitag manchmal schon früher die Sonne, „dafür ziehen dort am Nachmittag ausgedehnte Wolkenfelder durch“, heißt es seitens der Meteorologen von Geosphere Austria. Je nach Lage besagter Wolkenlage erreichen die Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad – oder mit Sonne sogar um die 17 Grad!