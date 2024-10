Spritztour von Teenagern ging nicht gut für sie aus

Gestern Nacht hatten Polizeibeamte in Villach eine "Verfolgungsjagd".

Gestern, am 24. Oktober, um 23.27 Uhr, konnte eine Polizeistreife ein Auto in der Ossiacherzeile, Villach, entdecken, welches die Kreuzung Trattengasse in Richtung Norden bei Rot überfuhr. Sie nahmen die Verfolgung auf. Und die Beamten waren dann wohl sichtlich überrascht, als sie sahen, wer den Wagen lenkte.

In Kasernenzaun gefahren

Der Autofahrer setzte, trotz Anhaltezeichen der Beamten, seine Fahrt fort, bog in die Seebacher Allee nach rechts ein und wollte anschließend in die Kasernengasse einbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidierte infolge leicht mit dem Zaun der Rohrkaserne und kam zum Stillstand. Danach sprangen der Fahrzeuglenker und sein Beifahrer aus dem Fahrzeug und wollten die Flucht zu Fuß versuchen.

Kennzeichen gestohlen, Teenies am Steuer

Daran konnten sowohl der 14-jährige Lenker aus dem Bezirk Feldkirchen als auch der 15-jährige Beifahrer aus Villach von den Polizeibeamten gehindert werden. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Es entstand lediglich geringfügiger Sachsachschaden. Der Fahrzeuglenker setzen bei seiner Fahrt mit dem PKW mehrere Verwaltungsübertretungen. Die am Auto angebrachten Kennzeichentafeln waren gestohlen. Die Klärung zwecks der Besitzverhältnisse des PKW sind Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Die Beschuldigten werden der StA Klagenfurt und dem Polizeikommissariat Villach zur Anzeige gebracht.

