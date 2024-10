Teuerungen: Dafür müssen Österreicher ab 2025 mehr bezahlen

Ab 2025 müssen Österreicher, vor allem für Mobilität, mehr bezahlen. Denn die Vignette wird teurer und auch beim Klimaticket kam es zu einer Preisanpassung. Was das für dich heißt, haben wir zusammen gefasst.

Vignette wird ab 2025 teurer

Die kommende Vignette ist seegrün. Aber nicht nur die Farbe ändert sich, auch der Preis wird angehoben. So kostete sie 2023/24 96,40 Euro. Nun wurde eine Preisanpassung vorgenommen und das um 7,7 Prozent. Somit bezahlst du 103,80 Euro für die kommende Jahresvignette. Die Begründung zur Erhöhung: Nachdem es im Vorjahr keine preisliche Veränderung gegeben hatte, wird die Vignette nun wieder an den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) angepasst. Die neue Vignette wird, wie gewohnt, rechtzeitig in den letzten Novembertagen bei etwa 6.000 Vertriebspartnern von ASFINAG im In- und Ausland verfügbar sein. Gültig ist sie dann ab 1. Dezember 2024 und gilt wie gewohnt 14 Monate.

Preis für das Klimaticket wird erhöht

Auch beim Klimaticket kommt es zu einer Erhöhung. Diese ist gesetzlich festgelegt. Das KlimaTicket für ganz Österreich wird ab 2025 einen Preis von 1.179,30 Euro kosten, was einer Erhöhung von 7,7 Prozent im Vergleich zum bisherigen Preis von 1.095 Euro entspricht. Vergünstigte Tickets für Jugendliche, Senioren und spezielle Gruppen kosten künftig 884,20 Euro (bisher 821 Euro). Für das Familien-Upgrade, mit dem bis zu vier Kinder mitfahren können, fallen ab dem neuen Jahr 1.297,80 Euro an, während ermäßigte Ticketinhaber 1.002,70 Euro bezahlen müssen. Bis Ende 2024 bleibt das KlimaTicket zum alten Preis von 1.095 Euro erhältlich, vorausgesetzt, der Gültigkeitsbeginn liegt vor dem 1. Januar 2025. Übrigens: Personen, die weniger als 30.000 Euro jährlich verdienen und mehr als 30 Kilometer zur Arbeit fahren, erhalten das Kärntner Klimaticket zu 100 Prozent gefördert.

Aber auch Diesel und Benzin wird ab 2025 für Österreicher teurer

Derzeit kostet der Diesel in Österreich im Schnitt 1,519 Euro und Super 1,512 Euro. Dieser Preis wird sich ab 2025 aber ändern. Denn die CO2-Bepreisung steigt mit Jänner wieder an. Die sogenannte CO2-Steuer führt zu einem Preisanstieg bei Tankstellen. „Der Ausgabewert von nationalen Emissionszertifikaten beträgt im Jahr 2024 45 Euro und im Jahr 2025 auf 55 Euro pro Tonne Treibhausgasemissionen“, heißt es dazu aus dem Finanzministerium auf Nachfrage von 5 Minuten. Statt wie bisher 0,1125 Euro macht die CO2-Bepreisung im kommenden Jahr bei Diesel netto 0,1375 Euro aus. Bei Benzin steigt der Preis von 0,1022 Euro auf netto 0,1249 Euro pro Liter an. Diesel wird also durch die CO2-Bepreisung mit Jahreswechsel um drei Cent, Benzin um 2,7 Cent pro Liter teurer werden.

Häufig gestellte Fragen Wie viel kostet die Jahresvignette 2025? Die Jahresvignette für 2025 bekommst du um 103,80 Euro. Um wie viel wird die Jahresvignette teurer? Der Preis für die Jahresvignette 2025 wird um 7,7 Prozent erhöht. In Euro sind das 7,40 Euro. Wie viel kostet das Klimaticket Österreich ab 2025? Das KlimaTicket für ganz Österreich wird ab 2025 einen Preis von 1.179,30 Euro kosten. Warum wird Benzin und Diesel ab 2025 in Österreich teurer? Die CO2-Bepreisung steigt mit Jänner 2025 wieder an. Dadurch kommt es zu einer Preissteigerung bei Diesel und Benzin. Wie viel werden Benzin und Diesel dann 2025 kosten? Statt wie bisher 0,1125 Euro macht die CO2-Bepreisung im kommenden Jahr bei Diesel netto 0,1375 Euro aus. Bei Benzin steigt der Preis von 0,1022 Euro auf netto 0,1249 Euro pro Liter an. Brutto bedeutet das: Diesel von 13,5 Cent pro Liter auf 16,5 Cent

Benzin von 12,3 Cent pro Liter auf 15 Cent Diesel wird also durch die CO2-Bepreisung mit Jahreswechsel um drei Cent, Benzin um 2,7 Cent pro Liter teurer werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2024 um 07:54 Uhr aktualisiert