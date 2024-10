Getöter Soldat: Rund 100 Menschen nahmen bei Trauerfeier Abschied

In der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau ereignete sich die Tragödie.

Am 22. Oktober kam es in Kärnten zu einer Tragödie. In der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau wurde ein 21-jähriger Rekrut durch einen Schuss getötet. Die Ermittlung gegen den Schützen gehen nun in Richtung Mordverdacht. Für den Verstorbenen wurde gestern, 24. Oktober, eine Trauerfeier abgehalten.

Über 100 Menschen bei Trauerfeier für getöteten Soldaten

Der Vorfall des erschossenen Rekruten erschütterte Kärnten. Gestern, 24. Oktober, fand für ihn eine Trauerfeier in Spittal an der Drau. Rund 100 Menschen fanden sich Dienstagvormittag vor der türkischen Moschee in Spittal an der Drau ein, um zu beten. Rund um das Gebetshaus hatte die Polizei die Straßen abgesperrt, damit die Trauernden Platz hatten. Wie die Krone berichtet, reiste die türkische Botschaftsvertretung in Österreich extra an. Sie sprach den Angehörigen ihr Beileid aus. Auch auf Social Media verabschieden sich Freunde und Familie von dem 21-Jährigen: „Ruhe in Frieden, Musti.“