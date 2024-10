Berührender Moment: Großeltern konnten Enkel zur Hochzeit begleiten

Veröffentlicht am 25. Oktober 2024, 08:53 / ©RKOÖ

„Es war ein Tag, den wir nie vergessen werden,“ erzählen Johann und Christine Mairhofer, die durch das Rotkreuz-Wunschmobil die Hochzeit ihres Enkelsohns Thomas in Wilhering miterleben durften. Für das Ehepaar, das seit vielen Jahren eine tiefe Verbundenheit teilt, war dieser Moment voller Freude und Dankbarkeit. Johann, der nach einem Schlaganfall im Rollstuhl sitzt und im Pflegeheim St. Georgen im Bezirk Perg lebt, hatte sich sehnlichst gewünscht, diesen besonderen Tag mit seiner Familie zu verbringen.

„Ein bewegender Moment für uns alle“

Thomas, der Enkelsohn, spricht voller Rührung über die Anwesenheit seiner Großeltern: „Opa und Oma haben immer gesagt, dass sie bei meiner Hochzeit dabei sein möchten.“ Für ihn war es ein ergreifendes Erlebnis, sie an seiner Seite zu wissen: „Zu sehen, wie glücklich sie waren, hat mich tief berührt. Dass Opa trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen dabei sein konnte, bedeutet mir unglaublich viel.“ Für die Großeltern war dieser Tag ein kostbares Geschenk. „Wir wünschen Thomas, dass er genauso ein erfülltes Leben führen darf, wie wir es tun durften,“ sagte Johann voller Stolz.

Das Rote Kreuz Oberösterreich erfüllte den Herzenswunsch.

Ein Herzensprojekt des Roten Kreuzes

Das Wunschmobil des Roten Kreuzes in Oberösterreich erfüllt Menschen in ihrer letzten Lebensphase besondere Wünsche, die sie oft für unerreichbar halten. Christina Plachy und Margarete Brunbaur, die diese Wunschfahrt begleitet haben, erzählen von der Dankbarkeit, die sie in den Augen der Fahrgäste sehen. „Es ist uns eine Ehre, Menschen bei diesen einzigartigen Momenten zu unterstützen,“ sagt das Team. Das Wunschmobil ist auf Spenden angewiesen und ermöglicht persönliche Reisen: Sei es der Besuch einer Familienfeier, eines Sport-Events oder eines Naturausflugs – das speziell ausgestattete Fahrzeug bringt die Menschen sicher ans Ziel und begleitet sie mit medizinischer Kompetenz.

Dankbarkeit der Menschen ist der schönste Lohn

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2024 um 08:59 Uhr aktualisiert