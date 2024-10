Toll: Bald eröffnet der Adventsmarkt mitten am Wörthersee

Am 23. November eröffnet der Romantische Kirchenadvent in Maria Wörth.

Bald beginnt die Adventszeit. Somit öffnen auch kärntenweit wieder die verschiedenste Weihnachtsmärkte. So findet auch heuer wieder der Romantische Kirchenadvent in Maria Wörth statt.

Ab 23. November

Der Romantische Kirchenadvent in Maria Wörth findet vom 23. November bis 22. Dezember 2024 immer Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr in Maria Wörth statt. Als Highlight heuer: Die Eröffnung des Romantischen Advents in Maria Wörth am 23. November um 16 Uhr am Adventmarkt direkt bei der Schiffsanlegestelle in Maria Wörth. Es wirken mit: Vocaltrio SaMaBreeze, die Kärntner aus Maria Wörth, Alphornbläser Alpe Adria und ab 17 wird es mystisch: Auftritt der Schloss Teufel Reifnitz

Verbunden mit den Orten Klagenfurt, Velden, Pörtschach und Keutschach

Beschaulich, besinnlich und durch das Markenzeichen der zwei Kirchen auf der markant sichtbaren Halbinsel – als Herz des Wörthersees bekannt, soll der Romantische Kirchenadvent in Maria Wörth den Adventzauber am Wörthersee zu einer Einheit abrunden.

Verbunden mit den Orten Klagenfurt, Velden, Pörtschach und Keutschach, lädt die herzlich geschmückte Adventinsel als deren Bindeglied zum Schmökern bei den Adventständen ein.

Zur Weiterfahrt zum Adventmarkt auf den Pyramidenkogel ist ein Busshuttle zwischen Schifffahrt und Ausflugsziel ab Maria Wörth sowie Richtung Velden eingerichtet.