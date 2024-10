Steiermark: Engel & Völkers stellt sich neu auf

Bertram Mayer, der neue gewerberechtliche Geschäftsführer von Engel & Völkers Steiermark Commercial, ist bestens in der Steiermark vernetzt und verfügt über langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Entwicklung von Immobilienprojekten. „Engel & Völkers bietet mir die Möglichkeit, über eines der weltweit besten Immobiliennetzwerke interessante Projekte aus der Steiermark einzubringen und damit internationale KäuferInnen und KundInnenen zu erreichen“, so der gebürtige Steirer. Die Erwartungen und Zielsetzungen für seine neue Tätigkeit sind dem ausgebildeten Immobilienmakler klar: „Wir wollen Engel & Völkers in der Steiermark als führenden Ansprechpartner für gewerblich genutzte Immobilien und Investitionsobjekte etablieren.“ „Mit Jurica Puljic und Bertram Mayer haben wir zwei exzellente Fachleute an unserer Seite, die mit ihrer Erfahrung und ihrem Netzwerk die Marke Engel & Völkers in der Steiermark weiter voranbringen werden. Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit und die spannenden Projekte, die wir gemeinsam umsetzen werden“, betont Laura Pohl, Gebietsleiterin Engel & Völkers Österreich.