70. Hilfslieferung aus Wien bringt Spitalsbetten in die Ukraine

40 Spitalsbetten traten de nWeg in dei Ukraine an.

Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 zeigt sich die Stadt Wien als starker Partner in der humanitären Hilfe. Der 70. LKW mit dringend benötigten medizinischen Hilfsgütern – 40 Spitalsbetten und 71 Matratzen – machte sich am Dienstag von der Klinik Favoriten auf den Weg in die Ukraine, genauer in ein Krankenhaus in Podilsk, Odessa. Bürgermeister Michael Ludwig verabschiedete den Transport persönlich und hob die Bedeutung des europäischen Zusammenhalts hervor. „Es bestätigt sich erneut, wie wichtig der Zusammenhalt in Europa sowie die Hilfsbereitschaft in unserer Stadt ist“, sagte Ludwig und bedankte sich bei allen Beteiligten.

425 Tonnen Hilfe für die Ukraine: Medizinische Güter und Rettungsfahrzeuge

Seit Beginn des Krieges wurden bereits 425 Tonnen Hilfsgüter aus Wien in die Ukraine geschickt, darunter medizinische Geräte, Krankenhausausstattungen und Rettungsfahrzeuge. Im Jahr 2024 allein starteten 20 Transporte mit insgesamt 128 Tonnen Hilfsgütern von Wien aus. Wien engagiert sich bereits seit der Annexion der Krim 2014 in der humanitären Hilfe für die Ukraine und hat sich auf Unterstützung für medizinische Einrichtungen in der Ostukraine spezialisiert. „Dieser Zusammenhalt in Europa ist immens wichtig“, betonte Ludwig bei seiner Ansprache erneut.