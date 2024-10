Villacher Krampuslauf: Bald ziehen 1.000 Krampusse durch die Stadt

Nicht mehr lange und der Advent startet. In Villach eröffnet am 15. November der Weihnachtsmarkt bei der Stadtpfarrkirche und auf dem Rathausplatz. Aber auch schaurige Gestalten zieht der Advent an.

31. Villacher Krampuslauf

Auch heuer findet wieder der beliebte Villacher Krampuslauf wieder statt. In rund einem Monat, am 29. November ab 18 Uhr. Etwa 50 Gruppen aus nah und fern ziehen mit rund 1.000 Krampussen durch die Straßen der Stadt. Eine besondere Attraktion sind die vier Kindergruppen, die in diesem Jahr am Krampuslauf teilnehmen. Die Route verläuft von der Moritschstraße über die 10.-Oktober-Straße zum Hauptplatz und endet in der Gerbergasse.

Villach Advent

Am Freitag, dem 15. November 2024, wird in der Stadtpfarrkirche die Eröffnung des Villacher Advents gefeiert. Euch erwartet ein musikalisches Highlight sowie eine beeindruckende Show. Weitere Informationen zum Villacher Advent findet ihr hier.

