Tragischer Unfall in St. Pölten: 19-Jähriger stirbt nach Crash in Garage

Am frühen Freitagmorgen wurde die Ruhe in St. Pölten jäh unterbrochen, als ein Auto von der Straße abkam und mit hoher Wucht in eine Garage krachte. Der 19-jährige Fahrer verstarb trotz sofortiger Hilfeleistungen noch am Unfallort. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass das Fahrzeug das Garagendach durchschlug.

Beifahrer rettet sich und alarmiert Einsatzkräfte

Ein 19-jähriger Beifahrer, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und verständigte sofort die Anwohner. Ein Bewohner, der im angrenzenden Zimmer schlief, war bereits durch den Aufprall geweckt worden und alarmierte umgehend Feuerwehr, Rettung und Polizei. Der Beifahrer berichtete den Einsatzkräften, dass sich noch eine Person im Fahrzeug befinde. Doch eine sofortige Rettung des Fahrers war nicht möglich.

Komplizierte Bergung – jede Hilfe kam zu spät

Die Feuerwehr musste das beschädigte Dach mit Stützen sichern, bevor die Rettungskräfte das Wrack erreichen konnten. Leider konnte der junge Fahrer nur noch tot geborgen werden. Der Beifahrer wurde zur weiteren Versorgung ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Die Unfallursache ist laut Polizei noch nicht geklärt. Am Wohnhaus entstand erheblicher Schaden. Während der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr weiträumig umgeleitet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2024 um 09:44 Uhr aktualisiert