Schwere VorwÃ¼rfe: Erneut Jugendbande vor Gericht

In Salzburg muss sich die Jugendbande verantworten

Veröffentlicht am 25. Oktober 2024, 09:53 / ©APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER

In Salzburg steht eine Jugendbande aus Bischofshofen erneut vor Gericht. Die Gruppe, bestehend aus acht Jugendlichen im Alter von 16 bis 20 Jahren, soll im Juni mehrere Gewalttaten begangen haben. Ihnen wird vorgeworfen, am 9. Juni vier junge Männer aus Deutschland brutal überfallen und zusammengeschlagen zu haben. Aus den Reihen der Opfer wurden dabei drei Geldtaschen entwendet. Die meisten der Angeklagten haben laut Berichten einen Migrationshintergrund.

Verbindungen zur Schlägerei am Bischofshofener Bahnhof

Besonders brisant ist, dass zwei der Angeklagten erst kürzlich für eine weitere Tat verurteilt wurden. Ende Juni waren sie an einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Bahnhof in Bischofshofen beteiligt, bei der ein junger Kosovare schwerste Kopfverletzungen erlitt und ins Koma fiel. Im ersten Verfahren wurden die beiden Jugendlichen bereits zu teilbedingten Haftstrafen verurteilt: einer zu sieben Monaten Haft, der andere zu sechs Monaten. Für beide wurde zusätzlich ein Jahr Haft zur Bewährung ausgesetzt.