Letzte Ehre für Liam: One Direction-Film kehrt zurück auf Kinoleinwand

Die Nachricht traf „One Direction“-Fans wie ein Schlag: Am 16. Oktober 2024 ist der 31-jährige Sänger Liam Payne aus dem dritten Stock eines Hotelzimmers in Buenos Aires gestürzt und in der Folge verstorben. Nach wie vor sind die Umstände seines Todes Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Fix ist jedoch, dass ein Drogenmix in seinem Körper nachgewiesen werden konnte.

Auch österreichische Fans trauern

Ungeachtet dessen, trauern Wegbegleiter, Freunde und Bekannte um den Sänger. Darunter auch die ehemaligen „One Direction“-Bandmitglieder Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson und Zayn Malik: „Die Erinnerungen, die wir mit ihm geteilt haben, werden wir für immer bewahren. Im Moment sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans, die ihn geliebt haben“, erklären sie in einem emotionalen Statement in den sozialen Medien. Viele Anhänger hatte „One Direction“ bzw. Liam Payne auch in Österreich.

Bewegende Hommage an Liam

„Aufgrund der überwältigenden Fan-Nachfrage und in Gedanken an den verstorbenen Liam Payne wird der 2013 veröffentlichte Dokumentarfilm ‚One Direction: This Is Us‘ deshalb für fünf Tage in die Cineplexx Kinos zurückkehren“, teilt der österreichische Kinobetreiber mit. Zwischen 25. Oktober und 2. November 2024 wird der Film, der die Entstehung der Band und ihr Leben auf Tour zeigt, erneut auf der großen Leinwand zu sehen sein. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Teilnehmende Cineplexx-Kinos: Wien Cineplexx Donau Zentrum

Cineplexx Millennium City

Apollo – Das Kino

Cineplexx Wienerberg Niederösterreich Cineplexx Westfield SCS

Cineplexx Wiener Neustadt Oberösterreich Cineplexx Linz Salzburg Cineplexx Salzburg Airport Steiermark Cineplexx Graz Burgenland Cineplexx Parndorf Kärnten Cineplexx Villach Tirol Cineplexx Innsbruck Vorarlberg Cineplexx Hohenems