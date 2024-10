Brauchtum: Österreichs größter Krampuslauf findet in Klagenfurt statt

Nicht mehr lange und die Adventszeit beginnt. Nicht nur, dass überall der Duft nach Keksen und Glühwein in der Luft liegt, es werden auch wieder schaurige Gestalten unterwegs sein. Denn am 23. November findet der Krampuslauf in Klagenfurt statt.

Größter Krampuslauf Österreichs

Am 23. November 2024 um 19 Uhr, bei der Bahnhofstraße und beim Alten Platz, findet mit dem Klagenfurter Krampusumzug der größte Krampuslauf Österreichs statt. Etwa 1.000 Krampusse, Perchten, Hexen, Engel und natürlich auch der Nikolaus sind an diesem Spektakel beteiligt. Dabei zeigt sich schnell, ob man im vergangenen Jahr wirklich brav gewesen ist.

Advent in Klagenfurt

Ab 16. November öffnet der Christkindlmarkt am Neuen Platz seine Pforten. Auf dem Christkindlmarkt bieten zahlreiche Kunsthandwerker ihre handgefertigten Waren an – von Strickpullovern bis hin zu mundgeblasenen Christbaumkugeln. An den Wochenenden erwartet dich Live-Musik. Alle Infos und das Programm zum Advent in Klagenfurt gibt es hier.