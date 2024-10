So wird das Kärntner Wetter in den Herbstferien.

So wird das Kärntner Wetter in den Herbstferien.

Veröffentlicht am 25. Oktober 2024, 11:21 / ©5 Minuten

Die Kärntner Kinder haben von 28. bis 31. Oktober Herbstferien. Viele Eltern nehmen sich hierfür dann auch Urlaub. Doch wie wird denn das Wetter nächste Woche?

Warmes, aber nebliges Wetter in Kärnten

Eins vorweg, die Wetterprognose für die Herbstferien in Kärnten sieht gut aus. „Ab Sonntag erwartet uns ein ruhiges Hochdruckwetter“, klärt Andreas Mansberger, Meteorologe von GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten auf. Grundsätzlich wird es aber, typisch für den Herbst, recht neblig über den Niederungen. Auf den Bergen scheint dafür schneller die Sonne.

Welches Wetter magst du am liebsten? Viel Sonnenschein Heiße Sommertage Regen Wind Schnee Minusgrade Mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Gutes Ausflugswetter in den Ferien

Wenn der Nebel sich verzieht, scheint aber vielerorts in Kärnten ab Nachmittag, die ganze nächste Woche, die Sonne. Ausnahme ist das Klagenfurter Becken, dort kann sich der Nebel am zähsten halten. Es wird warm bei 14 bis 18 Grad. Auf den Bergen kann es ab Sonntag ab 2.000 Meter auch 11 Grad haben. Bis inklusive Allerheiligen bleibt es in ganz Kärnten voraussichtlich regenfrei.