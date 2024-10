Herbstferien: Experte verrät, wie das Wetter in der Steiermark wird

Bis zum 31. Oktober dauern die Herbstferien offiziell an. Mit Wochenenden und einem Feiertag am kommenden Freitag kommt man folglich auf insgesamt neun Schulfreie Tage. Während einige die vielen freien Tage für eine Reise oder einen Urlaub nutzen, so bleiben andere Steirer lieber für eine Auszeit daheim und Ausflüge in der näheren Umgebung stehen am Plan. Ob das Wetter da auch mitspielt? Wir haben für euch bei der GeoSphere Austria nachgefragt, welche Prognosen es für die kommende Woche gibt.

So wird das Wetter am Wochenende in der Steiermark

Bereits am Samstag wird die Südwestströmung etwas stärker. Nebel und Hochnebel lösen sich gegen Mittag im oberen Murtal, am Nachmittag voraussichtlich auch im Mürztal und im Süden des Landes verbreiteter auf. Dann regiert ein Mix aus Sonne und Wolken. Am Sonntag halten sich zunächst wieder ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder, später setzt sich verbreitet sonniges Wetter durch. Am Wochenende sind Höchstwerte bis zu 18 Grad möglich.

Wochenstart mit Nebel und Sonne

Mit einem Mix aus Nebel, Hochnebel und Sonne startet dann auch die neue Woche. „Es bleibt aber weiterhin mild“, so heißt es von der GeoSphere im Gespräch mit 5 Minuten. Der Hochdruckeinfluss und das nebelige, teils sonnige Wetter soll auch am Dienstag andauern. Im Süden liegt zäher Hochnebel, im Norden der Obersteiermark scheint auch die Sonne.

Hochdruckeinfluss dominiert die kommende Woche

Laut den Prognosen der GeoSphere soll fast die ganze nächste Woche unter Einfluss von Hochdruckwetter stehen. Niederschlag ist nicht zu erwarten, „es wird störrungsfrei“, so ein Wetterexperte. In tiefen Lagen ist jedoch besonders am Vormittag mit Nebel zu rechnen. Dieser soll in den meisten Regionen am Nachmittag von der Sonne abgelöst werden. „Es kann aber durchaus auch sein, dass es in gewissen Regionen den ganzen Tag trüb bleibt“, ergänzt der Meteorologe.

Sonniges Wanderwetter auf steirischen Bergen

Sonnig soll es vor allem auf den Bergen werden, über 1.500 Meter Seehöhe bleibt es nebelfrei. Bis zu 10 Grad werden erwartet. Über 2.000 Metern ist mit Höchsttemperaturen von bis zu 7 Grad zu rechnen. Der Hochdruckeinfluss soll bis Freitag in der Steiermark für milde Temperaturen und vorwiegend sonniges Wetter sorgen.

Ab Samstag könnte es wieder kälter werden

„Richtung Samstag bahnt sich dann eine Störung von Nordwesten an“, äußert sich die GeoSphere bezüglich einer Prognose des ersten Novemberwochenendes. Konkreteres lässt sich laut derzeitigen Daten jedoch noch nicht sagen.