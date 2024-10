Nebel und Sonne: So wird das Wetter in den Herbstferien

Oben und Sonne und unten Nebel - so wird das Wetter in den Herbstferien.

Oben und Sonne und unten Nebel - so wird das Wetter in den Herbstferien.

Am Montag beginnen ja bekanntlich die Herbstferien. Doch wie wird das Wetter? 5 Minuten hat bei GeoSphere Austria nachgefragt. Während sich dieses Wochenende in den Niederungen kühlere Luft festsetzt, dominieren dichte Nebelfelder das Wettergeschehen. Diese Nebelfelder könnten sich in den kommenden Tagen vielerorts bis in den Nachmittag hinein halten. Laut GeoSphere Meteorologin Kathrin Götzfried ist die ruhige Wetterlage, die am Wochenende einsetzt, auch für die kommende Woche zu erwarten.

Machst du Urlaub in den Herbstferien? Ja, ich gönne mir einen Urlaub in Österreich Nein, ich bleibe zu Hause und mache es mir gemütlich. Ein anderes Land ist mein Urlaubsziel. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Sonnige Aussichten für Ausflüge in die Berge

Wer dem Nebel entfliehen möchte, hat in den höheren Lagen bessere Chancen: „Es gibt gutes Bergwetter und gutes Ausflugswetter in den höheren Lagen“, betont Götzfried gegenüber 5 Minuten. Dort scheint häufig die Sonne, während sich die Täler in dichte Nebelfelder hüllen. Wobei auch hier nicht auszuschließen ist, dass die Sonne sich durch den Nebel kämpft und es auflockert.

Machst du Urlaub in Kärnten oder in der Steiermark?

Eins vorweg, die Wetterprognose für die Herbstferien in Kärnten sieht gut aus. „Ab Sonntag erwartet uns ein ruhiges Hochdruckwetter“, klärt Andreas Mansberger, Meteorologe von GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten auf. Mehr dazu hier: Herbstferien: So wird das Kärntner Wetter. Aber auch die Steiermark bleibt das Wetter ruhig: Mit einem Mix aus Nebel, Hochnebel und Sonne startet dann auch die neue Woche. „Es bleibt aber weiterhin mild“