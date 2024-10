Gerüchte verdichten sich: Kommt Lindsey Vonn zurück in den Weltcup?

Die Spekulationen um ein Comeback von Lindsey Vonn, der erfolgreichsten Skirennfahrerin der Geschichte, nehmen Fahrt auf. Laut Rainer Salzgeber, Chef ihres Ausrüsters Head, arbeitet die 40-Jährige intensiv an der Abstimmung ihres Materials. „Nach ihren Knieoperationen – sie hat ja eine Teilprothese – hat sie keine Schmerzen mehr, und das hat sie so motiviert, dass sie sagt, sie möchte sich das noch einmal anschauen“, erklärte Salzgeber in einem Interview mit dem ORF. Um Vonn bei ihrem Training zu unterstützen, hat Head einen Servicemann bereitgestellt, der ihr hilft, ein tägliches Programm zu erstellen und die nächsten Schritte zu planen. „Wie ihre Entscheidung aussieht, wird sie uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen mitteilen, aber wir sind guter Dinge, dass auch sie vor dem Comeback steht. Ich bin fast überzeugt, dass es in diese Richtung geht“, so Salzgeber weiter.

Training am Rettenbachferner

Lindsay Vonn wurde kürzlich beim Training auf dem Rettenbachferner in Sölden gesichtet, wo am kommenden Wochenende die Weltcup-Saison eröffnet wird. Der österreichische Abfahrtstrainer Sepp Brunner beobachtete sie und äußerte sich positiv: „Sie trainiert in sehr ambitionierter Manier Gleitkurven.“ Dies deutet darauf hin, dass die ehemalige Speed-Dominatorin ernsthaft über ein Comeback nachdenkt.

Keine offiziellen Anzeichen für ein Comeback

Obwohl die Gerüchte um ihr Comeback zunehmen, hat Vonn in einem aktuellen Beitrag auf der Plattform X keine offiziellen Hinweise gegeben. „Ich kann es kaum erwarten, Mikaela Shiffrin und das US-Skiteam dieses Wochenende zu sehen. Ich wünschte, ich könnte persönlich dabei sein. Ich hoffe auch, Marcel Hirscher zu sehen“, schrieb sie und ließ damit Raum für Interpretationen über ihre Zukunft.

Ein möglicher Rückkehr zum Weltcup

Lindsey Vonn feierte 82 Weltcup-Siege und beendete ihre aktive Karriere im Februar 2019 während der Weltmeisterschaften in Aare, Schweden. Sollte die vierfache Weltcup-Gesamtsiegerin tatsächlich ein Comeback wagen, könnte sie wie der Ex-ÖSV-Superstar Marcel Hirscher, der ebenfalls mit einer Rückkehr kokettiert, von der neu eingeführten Wildcard profitieren.