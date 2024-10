Welle der Hilfsbereitschaft nach Schicksalsschlag: „Sind überwältigt“

Es ist ein wahrlich tragisches Schicksal, welches eine Familie in der Südsteiermark ereilte: Familienvater und Hofbauer Johann starb mit 58 Jahren. Nur zwei Jahre später musst die Familie den nächsten schweren Verlust verkraften: Sohn Martin wurde im jungen Alter von nur 27 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen. Dieser übernahm nach dem Tod des Vaters den Familienbetrieb. Die hinterblieben Brüder sowie die Mutter hatten gleich zwei tragische Schicksalsschläge innerhalb kürzester Zeit zu verkraften. Zurück blieb auch ein großer Schuldenberg.

Hilfeschrei: Onkel startete Spendenaufruf

Wie bereits berichtet, hat der Onkel des 27-Jährigen, welcher „völlig unerwartet“ verstorben ist, einen Spendenaufruf gestartet. „Martin war mit Leib und Seele ein Landwirt, welcher den Betrieb mit Schweinehaltung, Ackerbau und Forstwirtschaft im Sinne seines Vaters fortführen wollte“, so hat der Onkel seinen Neffen noch gut in Erinnerung.

Schulden lasten schwer auf Schultern der Hinterbliebenen

„Um aber zukunftsweisend wirtschaften zu können, waren diverse Neubauten wie z. B. Güllelager, Maschinenhütte, Futterkammer und Stallgebäude notwendig. Die offene Kreditsumme beträgt dadurch 700.000 Euro. Ein Betrag, welcher von seiner Mutter Maria und seinen Brüdern Markus und Stefan nicht alleine abbezahlt werden kann“, so wird von der hohen Schuldensumme berichtet, die nach dem Tod zurückblieb und nun schwer auf den Schultern der Hinterbliebenen lastet.

Hof soll im „Sinne von Martin fortgeführt werden“

Mit dem Spendenaufruf, will der Onkel das Bestehen des Hollbauerhof, welcher seit Generationen besteht, sichern. Er soll im „Sinne von Martin fortgeführt und für weitere Generationen erhalten werden“. Die gesamte Spendensumme soll in den Familienbetrieb fließen: „Alles Geld, welches durch diese Spendenaktion generiert werden kann, dient zur Abdeckung der Kredite und soll Maria, Markus und Stefan die Unsicherheit für den Fortbestand des Hollbauerhofes nehmen. Der Verlust von Johann und Martin ist schwer genug und kann ihnen von keinem von uns genommen werden.“

Familie ist überwältigt von der Spendenbereitschaft

Mittlerweile konnte bereits eine hohe Spendensumme gesammelt werden. In kurzen Updates hält die Familie ihre Spender und Spenderinnen am Laufenden. Am 9. Oktober heißt es beispielsweise: „Heute möchte ich im Namen von Maria, Markus und Stefan DANKE sagen. Die Familie ist nach wie vor überwältigt von eurer Spendenbereitschaft. Über die Plattform und das Konto von Maria konnten bis dato in Summe ca. 166.500 Euro an Spenden eingesammelt werden.“ In einem Update von 16. Oktober wird berichtet, dass sich die Spendensumme mittlerweile auf ca. 200.500 Euro erhöht hat.

Du willst auch helfen? Auch du kannst mit deiner Spende der Familie helfen. Spenden kannst du über die Plattform GoFundMe oder direkt aufs folgende Spendenkonto:

Maria Holl

RZSTAT2G170

AT35 3817 0000 0201 6467

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2024 um 12:33 Uhr aktualisiert