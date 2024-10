Steiermark auf Platz 2 der beliebtesten Dialekte Österreichs

Fast hätte es die Steiermark auf das Siegerpodest geschafft, wurde dann aber doch vom Kärntner Dialekt verdrängt. Das der steirische Dialekt sich in Österreich großer Beliebtheit erfreut, ist kaum zu leugnen, wie ein Blick auf das Ö3-Ranking zeigt. Die Steirer haben also Anlass zur Freude: „Des is an Jauchaza wert!“ Auch Tirol schafft es noch unter die Top 3. Am unbeliebtesten im österreichweiten Ranking ist der Wiener Dialekt.

Die Platzierungen im schönsten Dialekt Ranking: Platz 1: Kärnten Platz 2: Steiermark Platz 3: Tirol Platz 4: Oberösterreich Platz 5: Salzburg Platz 6: Vorarlberg Platz 7: Niederösterreich Platz 8: Burgenland Platz 9: Wien