Geschwisterpower: Donner-Schwestern verhelfen Damenteam zu Medaille

Die siebenköpfige OeSV-Mannschaft war als einziges Damenteam bei den österreichischen Staatsmeisterschaften „Hochsee One Design“ mit von der Partie. Hinzu kam: Die Frauen sind davor noch nie gemeinsam gesegelt. „Ein klarer Nachteil für uns“, bestätigt 470-Juniorenweltmeisterin und Nationalseglerin Rosa Donner. „Die Topmannschaften sind oftmals Clubteams, die sehr gut aufeinander abgestimmt sind.“ Nichtsdestotrotz segelte die Crew zur Staatsmeister-Bronzemedaille!

©Österreichischer Segelverband Das einzige Damenteam holte sich bei den Staatsmeisterschaften die Bronzemedaille.

Sport-Geschwister

An Bord war neben Rosa Donner, die das Big Boat steuerte, auch eine weitere Seglerin aus Kärnten! Nämlich ihre Schwester Greta Donner, die für den Fock- und Gennaker-Trimm zuständig war. „Greta und ich lieben das Segeln und für uns ist das eine wertvolle gemeinsame Zeit. Das war die erste Regatta, bei der ich mit meiner Schwester gemeinsam auf einem Boot segelte und das gesamte Team war einfach mega cool“, erzählt Rosa.

Die Segel-Crew: Rosa Donner, Steuerfrau

Greta Donner

Emilia Pöttinger

Laura Födermayr

Katharina Lipp

Anja Reichel

Alexandra Reichel

Seyr Gloria

Kärntnerin plant Teilnahme an olympischen Spielen

In Summe segelten neun Crews bestehend aus 74 Seglern in der Einheitsklasse „Salona 46“. An drei Tagen wurde in drei der sechs geplanten Rennen der Österreichische Staatsmeister ermittelt. Donner dazu: „Für mich eine wunderbare Abwechslung zum olympischen 470-Segelsport. Aber ein derzeitiger Wechsel in die Big-Boat-Szene kommt für mich nicht infrage – mein Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.“