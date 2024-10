Charity-Event: Lions-Club organisiert Vortragsabend für den guten Zweck

Persönlich, rasch und unbürokratisch hilft der Lions-Club Villach bedürftigen Familien. Entsprechende Spenden sollen bei einem Charity-Vortragsabend am kommenden Dienstag, dem 29. Oktober 2024 gesammelt werden. Dazu konnte der bekannte Salzburger Jurist und ORF-Journalist Roland Androwitzer gewonnen werden.

Gesammelt wird für Villacher Familien in Not

Ab 19 Uhr spricht Androwitzer im Paracelsussaal der Stadt Villach zu dem Thema „Die Welt in Aufruhr“. „Adrowitzer ist einer, der am liebsten draußen an der Front ist, immer neugierig, immer auf der Suche nach der Wahrheit hinter den schönen Fassaden der Politik. Enormes Wissen und enorme Erfahrung sind neben Eloquenz und Witz die Garanten für unterhaltsame und lehrreiche Stunden“, heißt es seitens der gemeinnützigen Organisation. Die Eintrittsspende in Höhe von 30 Euro kommt selbstverständlich bedürftigen Villacher Familien zugute. Kartenbestellungen könne per Mail an [email protected] abgegeben werden.