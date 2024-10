Zukunft ungewiss: Versicherung für 10.000 Bedienstete vor Veränderungen

"Finanzielle Schieflage macht Fortführung in bisheriger Form zum Risiko" heißt es seitens der Stadt Graz.

Die Krankenfürsorgeanstalt (KFA) ist die gesetzliche Krankenversicherung für die rund 10.000 Bediensteten und Pensionisten der Stadt Graz. „Derzeit findet, auch mit externer fachlicher Begleitung, ein umfassender Prozess statt, der darauf abzielt, für alle Versicherten eine stabile und tragfähige Basis für die Zukunft zu schaffen. Vorbereitende Schritte wurden im April vom Gemeinderat der Stadt Graz einstimmig beschlossen“, heißt es seitens der Stadt Graz.

KFA Graz: Gemeinderat und Rechnungshof initiieren Reformen

Im April 2024 hat der Grazer Gemeinderat einstimmig beschlossen, erste Schritte zur Stabilisierung der KFA einzuleiten. Außerdem hat der Grazer Stadtrechnungshof die KFA einer gründlichen Prüfung unterzogen, deren Ergebnis bald veröffentlicht wird. In einer erweiterten Sitzung der Stadtregierung wurde das Gutachten von SOLVE/KPMG vorgestellt. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die zuletzt durchgeführten Anpassungen nicht ausreichen, um die Kasse auf eine solide wirtschaftliche Basis zu stellen, die auch zukünftigen Herausforderungen gewachsen ist.

Die Studie hebt mehrere Risikofaktoren hervor, die die finanzielle Situation der KFA belasten: Durch Zunahme der älter werdenden Bevölkerung ist mit einem weiteren Anstieg der Kosten im Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung zu rechnen. Eine steigende Tendenz bzgl. der Pflichtleistungen ist bei der KFA bereits ersichtlich, wodurch es zu einer deutlichen Kostenzunahme kommen kann.

Von der Stadt Graz nicht steuerbare Effekte wie die Tarifgestaltung von Vertragspartnern können zu derzeit nicht kalkulierbaren massiven Kostensteigerungen führen.

Die nötige Erneuerung der eingesetzten Software würde einen hohen Investitionsbedarf mit sich ziehen.

Entscheidungen für die Zukunft

„Vor diesem Hintergrund hat sich die Koalition unter Einbeziehung der Personalvertretung darauf geeinigt, aus der Studie sehr schnell die nötigen Konsequenzen zu ziehen, um jede Unsicherheit für die Versicherten zu vermeiden und zu prüfen, ob eine Weiterführung der KFA in modernisierter Form oder die Überführung in einen anderen Versicherungsträger die bessere Option ist. Für die Versicherten der KFA bleiben bis dahin alle Versicherungsleistungen unverändert“, wird abschließend mitgeteilt.

„Die KFA ist in einem Zustand, der die Fortführung in Frage stellt“

Nach der Veröffentlichung des Stadtrechnungshofberichts zur finanziellen Schieflage der Krankenfürsorgeanstalt (KFA) zeigt sich der Kontrollausschussvorsitzende Philipp Pointner (NEOS) bestätigt: “Seit Jahren weisen wir auf die massiven Defizite und strukturellen Probleme der KFA hin. Der Bericht des Stadtrechnungshofes legt nun schonungslos offen, was lange bekannt war: Die KFA ist in einem Zustand, der die Fortführung in Frage stellt. Jetzt sind rasche und entschlossene Maßnahmen zur Sicherung der Leistungen für die rund 10.000 Versicherten und zur Sicherung des Grazer Finanzhaushaltes erforderlich.”

