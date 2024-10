Im Straßenverkehr: Mehr als 1.100 Fußgängerunfälle allein in Wien

Veröffentlicht am 25. Oktober 2024, 15:17 / ©Leser

Im Jahr 2023 wurden österreichweit 3.571 Unfälle mit Fußgängerbeteiligung gemeldet, was einem Anstieg von etwa vier Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Wien allein ereigneten sich 1.112 dieser Unfälle, wobei sechs Fußgänger ums Leben kamen. Während die Unfallzahlen insgesamt gestiegen sind, gab es in Wien einen leichten Rückgang der verletzten Fußgänger im Vergleich zu 2022.

Höchste Unfallzahlen in der dunklen Jahreszeit

Die Monate November, Dezember und Jänner sind besonders unfallträchtig. Laut ÖAMTC-Daten von Statistik Austria geschehen 28 Prozent aller Fußgängerunfälle in dieser Periode, mit einem Anteil tödlicher Unfälle von 36 Prozent. Dies zeigt den starken Zusammenhang zwischen Dunkelheit und Unfallrisiken.

Ältere Menschen besonders gefährdet

Ältere Fußgänger sind überdurchschnittlich häufig betroffen: 42 Prozent der tödlich Verunglückten waren über 74 Jahre alt, obwohl diese Altersgruppe nur 14 Prozent der am Unfallgeschehen Beteiligten ausmacht. Besonders gefährlich sind Schutzwege, die etwa ein Drittel der Unfälle mit Fußgängern und ein Fünftel der tödlichen Unfälle betreffen.

Verbesserte Infrastruktur und Sichtbarkeit gefordert

Der ÖAMTC fordert verstärkte Sicherheitsmaßnahmen: klare Sichtbeziehungen zwischen Fahrzeuglenkern und Fußgängern, geringere Annäherungsgeschwindigkeiten und eine bessere Beleuchtung von Schutzwegen. Auch Fußgänger selbst können ihre Sicherheit verbessern, indem sie auf helle Kleidung und Reflektoren setzen. „Eine Person mit Reflektoren ist aus etwa 130 Metern Entfernung sichtbar, während eine dunkel gekleidete erst aus etwa 25 Metern erkennbar ist“, so Nose.