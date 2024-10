Blau-weißes Duell: TSV Hartberg empfängt FC Blau-Weiß Linz

Die Hinrunde im Grunddurchgang 2024/2025 wird mit dem Heimspiel gegen FC Blau-Weiß Linz abgeschlossen. Am Nationalfeiertag (Samstag, 26. Oktober 2024) gibt’s um 17 Uhr Bundesliga-Fußball in der Oststeiermark. Geleitet wird das Spiel in der Hartberger Profertil Arena (Steiermark) vom Wiener Isa Simsek.

Hartberger wollen dritten Heimsieg in Folge einfahren

Im blau-weißen Duell will der TSV Egger Glas Hartberg den dritten Heimsieg in Folge einfahren. Raphael Sallinger möchte bei seinem 80. Pflichtspieleinsatz im TSV-Tor auch zum dritten Mal in Folge den Kasten zuhause sauber halten. Gegen die Linzer ist unser TSV seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. In den letzten vier Aufeinandertreffen sorgten 19 Volltreffer für viel Spannung.

Stimmen aus der Kabine: „Ziel ist es ganz klar, die Heimserie zu verlängern“

Cheftrainer Manfred Schmid: „So wir wir die letzten Spiele inklusive Rapid bestritten haben, sind wir ganz sicher unangenehm für jeden Gegner. Ziel ist es ganz klar, die Heimserie zu verlängern. Wir haben die letzten beiden Heimspiele gewonnen und daran wollen wir anschließen.“ Mittelfeldspieler Benjamin Markus: „Wir sind gut in Form und spielen einen guten Fußball. Wir sind positiv gestimmt für das Spiel am Samstag und werden unseren Spielstil fortsetzen. Wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, haben wir gute Chancen, das Match zu gewinnen und in der Tabelle nach oben zu klettern.“