Todesschuss in Kaserne: Vorläufige Beweismittel belasten den Schützen

Nachdem ein 21-jähriger Grundwehrdiener in einer Kaserne in Spittal an der Drau durch den Schuss aus der Dienstpistole eines Wachsoldaten gestorben ist, wurde über diesen am Freitagnachmittag Untersuchungshaft verhängt. Mehr dazu unter: Nach tödlichem Schuss in Kaserne: Jetzt besteht Mordverdacht. „Es besteht dringender Tatverdacht des Mordes“, erklärt Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl auf APA-Anfrage. Dieser Verdacht bestehe „aufgrund der vorläufigen Beweismittel“. Es gilt die Unschuldsvermutung.

©Landesgericht Klagenfurt Am Foto: Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl

„Verletzungsbild begründet Mordverdacht“

„Grund für die Entscheidung war die Tatsache, dass die Verantwortung, die der Beschuldigte gewählt hat, waffentechnisch und gerichtsmedizinisch nicht nachvollziehbar ist“, führte Liebhauser-Karl weiter aus. „Das Verletzungsbild begründet nach Ansicht des Haft- und Rechtsschutzrichters des Landesgerichts Klagenfurt den dringenden Tatverdacht des Mordes.“ Die Untersuchungshaft wurde vorerst für die Dauer von 14 Tagen verhängt. Binnen dieser Zeit muss eine Haftprüfungsverhandlung stattfinden. Etwaige neue Beweismittel fließen dann in die nächste Entscheidung ein. Der Verteidiger des Verdächtigen hat zur Entscheidung vom Freitag übrigens erklärt, auf Rechtsmittel zu verzichten.

Angaben widersprechen Gutachten

Während der Verdächtige selbst von einem Unfall spricht, geht die Staatsanwaltschaft Klagenfurt von Absicht aus. Die Angaben des Verdächtigen können „nicht in Einklang mit einem ersten ballistischen Sachverständigen-Gutachten gebracht werden“, hieß es schon vor dem Pflichtverhör von der Staatsanwaltschaft. So wie der Verdächtige den Ablauf geschildert hatte, könne es nicht gewesen sein. Ohne genauere Details zu nennen, sprach hingegen der Verteidiger des Verdächtigen, der Salzburger Rechtsanwalt Kurt Jelinek, gegenüber der APA von einem „extrem tragischen Unfall“. [APA / red. 25.10.2024]