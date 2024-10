Hirscher zurück im Ski-Zirkus: Comeback beim Weltcup in Sölden

Nach fünf Jahren Pause kehrt der Salzburger Marcel Hirscher zurück auf die Pisten des Ski-Weltcups. Am Sonntag, dem 27. Oktober 2024, wird er beim Weltcup-Auftakt in Sölden, Tirol, sein Comeback feiern – jedoch nicht mehr im österreichischen Team, sondern für die Niederlande, wie Hirscher nun bestätigte.

Comeback: Nicht aus Ehrgeiz, sondern aus Freude am Ski-Sport

Der Salzburger hat seine Entscheidung am Freitagnachmittag bekanntgegeben und damit die Skiwelt in Aufregung versetzt. Hirscher betonte, dass sein Comeback nicht aus Ehrgeiz, sondern aus Freude am Sport motiviert sei. Diese Rückkehr reiht sich in die Liste bemerkenswerter Comebacks großer Sportpersönlichkeiten ein und verspricht, das Skisportjahr 2024 in Bewegung zu setzen. Wie wird sich Hirscher auf der Strecke schlagen, nachdem er so lange abwesend war? Das große Event in Sölden verspricht nicht nur für ihn, sondern auch für die Fans, ein unvergessliches Erlebnis zu werden.