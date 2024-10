Bei Grippe und Co.: Kärntner Apotheken auch am Nationalfeiertag offen

Wer am Nationalfeiertag Medikamente braucht, kann den Apotheken-Notdienst nützen.

Wer am Nationalfeiertag Medikamente braucht, kann den Apotheken-Notdienst nützen.

Das herbstliche Infektionsgeschehen nimmt Fahrt auf! Gerade erst am gestrigen Donnerstag informierte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) über steigende Krankenstände in Kärnten. Meist sind es Corona oder grippale Infekte, derentwegen Betroffene das Bett hüten müssen.

Kärntner Apotheken auch am Nationalfeiertag geöffnet

Ungünstig ist, wenn sich die ersten Symptome zum morgigen Nationalfeiertag zeigen. Aber keine Sorge: Gerade aus diesem Grund gibt es den sogenannten Apotheken-Notdienst. „Durch Nachtdienste und Bereitschaftsdienste wird die Versorgung der Bevölkerung in ganz Österreich mit dringend benötigten Medikamenten zu jeder Tages- und Nachtzeit sichergestellt“, heißt es seitens der Apothekerkammer. So auch am 26. Oktober.

Diese Kärntner Apotheken haben am 26. Oktober Notfalldienst Bezirk Spittal an der Drau Adler-Apotheke (Hauptplatz 3, Obervellach)

Bitte vorher anrufen: +43 47822244

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Montag, 8 Uhr

Bitte vorher anrufen: +43 47822244 Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Montag, 8 Uhr Jakobus-Apotheke (Hauptstraße 50, Seeboden)

Bitte vorher anrufen: +43 476281602

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Montag, 8 Uhr

Bitte vorher anrufen: +43 476281602 Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Montag, 8 Uhr Malchus-Apotheke (Villacher Straße 15, Spittal an der Drau)

Bitte vorher anrufen: +43 47624394

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Montag, 8 Uhr Bezirk Hermagor Gailtal Apotheke (Bahnhofstraße 10, Hermagor)

Bitte vorher anrufen: +43 428225381

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr Bezirk Villach-Land Damian-Apotheke (Villacher Straße 391, Feistritz an der Drau)

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Montag, 8 Uhr

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Montag, 8 Uhr Mariahilf-Apotheke (Kärntner Straße 22, Arnoldstein)

Bitte vorher anrufen: +43 42552444

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Montag, 8 Uhr Bezirk Villach-Stadt Völkendorf-Apotheke (Völkendorfer Straße 23, Villach)

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr Bezirk Feldkirchen Stadt-Apotheke (10.-Oktober-Straße 19, Feldkirchen)

Bitte vorher anrufen: +43 42763572

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr Bezirk Klagenfurt-Land See-Apotheke (Hauptstraße 162, Krumpendorf)

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Montag, 8 Uhr

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Montag, 8 Uhr Karawanken-Apotheke (Klagenfurter Straße, Ferlach)

Bitte vorher anrufen: +43 422728600

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr Bezirk Klagenfurt-Stadt Landschafts-Apotheke (Alter Platz 32, Klagenfurt)

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr Sonnenapotheke (Pischeldorfer Straße 187, Klagenfurt)

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr Bezirk St. Veit an der Glan Vitus-Apotheke (Hauptplatz 2, St. Veit an der Glan)

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr Weitensfeld Apotheke (Gurktal-Straße 10, Weitensfeld)

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr Bezirk Völkermarkt Kanzianus-Apotheke (Klopeinerstraße 2, St. Kanzian)

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr Bezirk Wolfsberg Apotheke „Zur Mariahilf“ ANDREE KG (Wiener Straße 2, Wolfsberg)

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Montag, 8 Uhr

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Montag, 8 Uhr Stadt-Apotheke (St. Andrä im Lavanttal 66)

Bereitschaft von Samstag, 8 Uhr bis Montag, 8 Uhr

