Nationalfeiertag in der Steiermark: Diese Geschäfte haben geöffnet

Supermärkte und Tankstellen in der Steiermark bieten am Nationalfeiertag Einkaufsmöglichkeiten für alle, die dringend Lebensmittel benötigen. Auf 5min.at findest du einen Überblick.

Am Nationalfeiertag, der heuer auf einen Samstag fällt, bleibt für viele Geschäfte in der Steiermark die Tür geschlossen. Doch wer feststellt, dass der Kühlschrank leer ist, hat auch am Feiertag die Möglichkeit, Lebensmittel zu besorgen. Einige Supermärkte bleiben geöffnet und bieten so eine wertvolle Chance, um dringend benötigte Vorräte aufzufüllen. Hier ist ein Überblick über die Einkaufsmöglichkeiten in Graz sowie in der restlichen Steiermark.

Öffnungszeiten in der Steiermark: Spar-Supermarkt Graz Bahnhof: 6 bis 22 Uhr Spar-Supermarkt Flughafen Graz: 6 bis 20 Uhr Spar-Supermarkt Leoben Bahnhof: 6 bis 21 Uhr



Tankstellen öffnen am Nationalfeiertag: Bequem einkaufen auch am Feiertag

Zusätzlich zu den Supermärkten haben auch Tankstellen am Nationalfeiertag in der Regel zu den gewohnten Feiertagsöffnungszeiten geöffnet. Wer auf der Suche nach einer Tankstelle ist, kann den ÖAMTC-Tankstellenfinder nutzen, um die nächstgelegene Station zu finden.

Penny Penny-Fans müssen am Nationalfeiertag leider ohne ihren Lieblingssupermarkt auskommen. Sämtliche Filialen haben am 26. Oktober 2024 geschlossen.

Lidl Auch Lidl hält seine Märkte am 26. Oktober 2024 in Kärnten geschlossen. Es lohnt sich also, seine Einkäufe vorab zu erledigen.