Spektakuläre Premiere im größten Indianerzelt der Welt

Ab dem 25. Oktober 2024 wird Klagenfurt zum Schauplatz einer einzigartigen Attraktion. Yakari und Kleiner Donner, die erfolgreiche Pferdeshow aus Deutschland, macht zum ersten Mal in Österreich Halt. Die Show findet im größten Indianerzelt der Welt beim Einkaufszentrum Südpark in Klagenfurt statt und bietet bis zum 3. November ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein. Es handelt sich um ein beeindruckendes Spektakel mit lebendigen Darbietungen von Pferden, Hunden und Artisten, welches den Geist der französischen Zeichentrickserie „Yakari“ auf die Bühne bringt.

Einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie

In der von Manuel Frank inszenierten Show wird der berühmte kleine Indianerjunge Yakari zum Leben erweckt. Yakari, der bekannt für seine besondere Verbindung zu Tieren ist, zeigt in emotionalen Szenen, wie er den zunächst widerspenstigen Mustang Kleiner Donner als treuen Freund gewinnt. Diese „indianerstarke“ Show begeistert nicht nur durch ihre Geschichte, sondern auch durch die atemberaubende Choreografie und die kunstvolle Dressur von über 18 Pferden, die in opulenten Gruppenszenen die Manege füllen.

Mehr als nur eine Show, hochkarätige Tierdressuren und Artistik

Die Show bietet eine harmonische Mischung aus spektakulären Pferdedressuren, internationalen Artisteneinlagen und gefühlvollen Momenten, die die Zuschauer in die Welt der Indianer entführen. Besonders bemerkenswert ist das hohe Niveau der Tierdressuren. Die Pferde und Hunde agieren in perfekter Harmonie mit den Artisten und erschaffen so ein einzigartiges Erlebnis, das die Grenzen zwischen Mensch und Tier verschwimmen lässt. Der Tierschutz und die Achtung vor den Tieren stehen dabei stets im Mittelpunkt, was diese Show zu einem besonderen Ereignis für Tierfreunde macht.

Ein Ensemble mit Leidenschaft und Erfahrung

Hinter diesem Spektakel steht das erfahrene Team von Wille Entertainment, das seit Jahrzehnten in der Produktion von Circus-, Varieté- und Pferdeshows tätig ist. Mit über 60 Mitwirkenden, die für diese Show ausgewählt wurden, verspricht das Ensemble eine erstklassige Darbietung, die ihre Zuschauer in ihren Bann zieht. Die kreativen Köpfe hinter Yakari und Kleiner Donner haben bereits mit anderen erfolgreichen Produktionen wie dem „Great Christmas Circus“ in Frankfurt bewiesen, dass sie in der Lage sind, ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen.

Wille Entertainment: Leidenschaft für die Manege

Wille Entertainment betreibt nicht nur erfolgreiche Tournee-Produktionen, sondern auch das „Freizeitland Wille-Kinderzoo“ im bayrischen Dürrwangen. Mit der Philosophie, ihre Projekte mit Energie, kreativen Ideen und modernster Technik umzusetzen, bringt das Team von Wille Entertainment immer wieder neue Höhepunkte in die Manege. Für die Show Yakari und Kleiner Donner bedeutet dies eine perfekte Inszenierung und technisches Know-how, das jeden Aspekt der Aufführung auf höchstem Niveau ermöglicht.

Jetzt Tickets sichern

Für eine kurze Zeit gastiert die Show in Klagenfurt, bevor sie ihre Reise fortsetzt. Wer die Chance nutzen möchte, Yakari und Kleiner Donner live zu erleben. Die Tickets für dieses unvergessliche Erlebnis sind jetzt noch online erhältlich.

Informationen zur Show Beim Einkaufszentrum Südpark – 25. Oktober bis 3. November 2024 25. Oktober: 16 Uhr

26. Oktober: 15 Uhr

27. Oktober: 11 und 15 Uhr

28. Oktober: 16 Uhr

31. Oktober: 16 Uhr

1. November: 16 Uhr

2. November: 15 Uhr

3. November: 11 und 15 Uhr