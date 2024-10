Diese Geschäfte haben am Nationalfeiertag in Wien geöffnet

In Wien gibt es zahlreiche Filialen, die auch am Feiertag für ihre Kunden da sind. Die Supermarktkette Billa bietet an verschiedenen Standorten spezielle Öffnungszeiten an: Am Neuen Markt (1.) kannst du von 10 bis 20 Uhr einkaufen, während die Filiale am Praterstern (2.) bereits von 6 bis 22 Uhr geöffnet ist. Auch am Westbahnhof steht ein Minimarkt bereit, der von 5.30 bis 23 Uhr zugänglich ist. Reisende haben das Glück, dass sie an beiden Terminals des Flughafens Wien-Schwechat zwischen 5.30 und 22 Uhr frische Lebensmittel kaufen können.

Überblick über die Öffnungszeiten in Wien Billa: Neuer Markt (1.): 10 bis 20 Uhr Praterstern (2.): 6 bis 22 Uhr Flughafen Wien, Terminal 1: 5.30 bis 20 Uhr

Interspar & Spar Express: Pronto Wien Mitte (3.): 6 bis 23 Uhr Spar Express, Absberggasse (10.): 6 bis 22 Uhr

Okay Märkte: Schottentor (1.): 6 bis 21.45 Uhr Westbahnhof (15.): 5.30 bis 23 Uhr

Zusätzlich haben einige Geschäfte an Bahnhöfen und Flughäfen geöffnet. Am Hauptbahnhof stehen dir beispielsweise Thalia (11 bis 19 Uhr) und Press & Books (6 bis 22 Uhr) zur Verfügung. Auch verschiedene Bäckereien wie Anker (5 bis 21 Uhr) und Felber (7 bis 18 Uhr) haben geöffnet.

Tankstellen: Schnell und unkompliziert einkaufen

Vergiss nicht die Tankstellen, die am Nationalfeiertag in der Regel zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet sind. Egal, ob du frische Brötchen oder Snacks für die Feierlichkeiten benötigst – die ÖAMTC-Tankstellenfinder hilft dir, die nächste offene Station schnell zu finden.