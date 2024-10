Große Flaggenparade in Graz: Steirische Einsatzkräfte geehrt

Veröffentlicht am 25. Oktober 2024, 19:43 / ©Land Steiermark/Foto Fischer

Am Vorabend des Nationalfeiertags fand im Landhaushof in Graz, Steiermark, die traditionelle Flaggenparade der steirischen Einsatzkräfte statt. Vertreterinnen und Vertreter von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdiensten und mehr kamen zusammen, um ihre Leistungen für die Steiermark zu feiern und der Öffentlichkeit zu danken.

„Einsatzorganisationen sind das Rückgrat der Sicherheit in der Steiermark“

Zum ersten Mal bildete der historische Landhaushof die Kulisse für dieses feierliche Ereignis. Gastgeberin Landtagspräsidentin Manuela Khom begrüßte die zahlreichen Einsatzkräfte sowie eine große Besucherzahl: „Unsere Einsatzorganisationen sind das Rückgrat der Sicherheit in der Steiermark. Ihnen heute hier zu danken, ist uns eine Ehre.“ Ein Höhepunkt der Zeremonie war das Hissen der Bundesflagge, begleitet von der österreichischen National- und Landeshymne, gespielt von einer besonderen Kombination aus Militär-, Feuerwehr- und Polizeimusik.

©Land Steiermark/Foto Fischer Flaggenparade im Landhaushof

Worte des Dankes und der Erinnerung

In Vertretung von Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) hielt Landesrat Werner Amon (ÖVP) die Festansprache. Er erinnerte daran, dass der Nationalfeiertag auch die Neutralität Österreichs ehre, und nutzte den Moment, um die Einsatzkräfte als „Seele der Gesellschaft“ zu würdigen: „Ehrenamt und Engagement wie ihres sind unbezahlbar.“ Diese Tradition der Flaggenparade sei ein bedeutsames Symbol der Wertschätzung, betonte Amon, und Ausdruck des Dankes für unermüdliche Hilfe bei Naturkatastrophen und in Krisensituationen.

Zusammenhalt als Stärke

Stefan Schröck, Landesleiter der steirischen Bergrettung, sprach für alle Anwesenden, als er das starke Miteinander und die gegenseitige Unterstützung in den Einsatzorganisationen hervorhob: „Vertrauen und Respekt sind der Kitt, der uns in der Notlage zu einem unersetzlichen Team macht. Ein großer Dank an alle, die uns auf diesem Weg unterstützen.“

Politische und gesellschaftliche Prominenz vor Ort

An der Flaggenparade nahmen viele Ehrengäste teil, darunter Bundesratspräsident Franz Ebner (ÖVP), Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), der Dritte Landtagspräsident Gerald Deutschmann (FPÖ) und Rotkreuz-Präsident Siegfried Schrittwieser. Die Veranstaltung bot ihnen allen die Gelegenheit, den unermüdlichen Einsatzkräften der Steiermark persönlich zu danken und deren wichtige Rolle für die Sicherheit und den Zusammenhalt des Landes zu unterstreichen.