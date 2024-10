Familienbetrieb musste schließen: „Niemand geht mehr ins Gasthaus“

Veröffentlicht am 25. Oktober 2024, 19:47 / ©Google Streetview

Alles begann vor 39 Jahren: Mit nur 19 Jahren eröffnete Heli Radl den Siebinger Hof. Der Wirt hat die Anfangsjahre noch gut in Erinnerung. Fast schon melancholisch blickt er auf die Zeit zurück, in der erst selbst noch viel in der Küche stand und seine Gäste bewirtete.

„Familienbetrieb mit Herz“ musste schließen

Seit Ende Juli stehen Gäste beim Siebinger Hof vor verschlossenen Türen. Das traditionsreiche Gasthaus gründete Heli Radl zusammen mit seiner Lebensgefährtin Sandra. Eine zusätzliche Mitarbeiterin und Aushilfen hielten den Betrieb am Laufen. „Aus echter Freude am Kochen“, das war stets das Motto des „Familienbetriebs mit Herz“, wie es auf der Website heißt. Leidenschaft, Freude und Herz stand beim Gastro-Paar im Vordergrund – und natürlich die Liebe zur Kulinarik. Auch eine familiäre Atmosphäre war Wirt und Wirtin ein Anliegen: „Wir bedienen keine Gäste, sondern Freunde des Hauses.”

Die Einheimischen gehen nicht ins Gasthaus

Eigentlich wollte Radl erst in zwei bis drei Jahren abdanken und sich in seine Pension verabschieden. Mit der Gastronomie ist für den Steirer nun aber schon früher Schluss. „Die Leute gehen nicht mehr ins Gasthaus“, so berichtet er im Gespräch mit 5 Minuten von den Gründen, die Schließung führten. Zwar hat der Siebinger Hof einige Stammgäste, allerdings entstammen diese nicht aus der unmittelbaren Umgebung. Von den Einheimischen kehrt nämlich kaum einmal einer ein.

Voller Betrieb am Wochenende, unter der Woche kam niemand

„Am Wochenende mussten wir Gäste wegschicken, weil wir so voll waren und unter der Woche kam niemand“, weist Radl auf die Problematik hin, die sich dadurch für ihn als Betreiber ergeben hat. An Samstagen und Sonntagen war der Siebinger Hof meist ausgebucht und an den Wochentagen komplett leer. Der Betrieb war somit nicht länger ertragreich, weshalb das Traditionsgasthaus seine Pforten im Sommer schließen musste.

Gasthaus-Inventar wird verkauft, Pächter gesucht

Für Heli Radl ist es aber kein leichter Abschied, immerhin war es sein Lebenswerk, welches er mit 19 Jahren über 39 Jahre hinweg aufgebaut hat: „Es ist traurig, dass man fallen gelassen wird“. Seit der Schließung gibt es regelmäßige Flohmärkte, wo „ich versuche das Inventar zu verkaufen“, berichtet Radl. Ein Pächter für das Gasthaus konnte bislang noch nicht gefunden werden und wird weiterhin gesucht.

„Die Gastro hat es schwer“

Auch andere Betriebe in der Steiermark müssen um ihr Überleben kämpfen. „Die Gastro hat es schwer", betonte auch Klaus Brandner, Betreiber des bekannten Traditionsgasthaus „Zum Greif" in Leoben, welches kürzlich erst Insolvenz anmelden musste.