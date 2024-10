Marketingoffensive in elf Ländern: Kärnten rüstet sich für Wintersaison

17 Millionen Personen haben feste Reisepläne für einen Winterurlaub in Österreich. 35 Prozent wollen für ihren Winterurlaub mehr ausgeben als im Vorjahr, 45 Prozent gleich viel und nur 13 Prozent wollen sparen, so ein Ergebnis der neuen Winterpotenzialanalyse der Österreich Werbung und des NIT. „Der Winterurlaub in Kärnten ist auch heuer wieder sehr begehrt, wie die positive Buchungslage schon vor dem Saisonstart zeigt“, weiß auch der Kärntner Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).

Fokus liegt auf Wintersport

Zudem hat Kärnten Werbung mit den Kärntner Bergbahnen, Skischulen und Tourismusregionen die im letzten Jahr erarbeitete Winterpositionierung weiterentwickelt. Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner: „Wir konzentrieren uns in der Kommunikation und in der Produktentwicklung ganz klar auf das Thema Winterurlaub von seiner sonnigsten und familiärsten Seite. Der Wintersport liegt mit 75 Prozent an erster Stelle der Urlaubsaktivitäten unserer Gäste. Die aktive Erholung, Zeit mit den wichtigsten Menschen verbringen und bewusstes Auftanken spielen ebenso eine wesentliche Rolle.“

Marketingpaket für elf Märkte

Die Winterkampagne wird in den Märkten Österreich, Deutschland, Ungarn, Tschechien, Polen, der Slowakei, den Niederlanden, Italien, UK, Slowenien und Kroatien umgesetzt. „Ebenso durchgeführt werden Kooperationskampagnen mit der Österreich Werbung, um Mittel zielgerichtet zu bündeln“, informiert Ehrenbrandtner weiter. Ausgespielt werden die Kampagnen je nach Markt, abgestimmt auf den jeweiligen Buchungszyklus und mit besonderem Augenmerk auf den Früh- und Spätwinter. Für die Zeit außerhalb der Winter-Hauptsaisonwochen stehen verstärkt Social Media- und Onlinekampagnen am Plan.

Zielgerichtete Wellness-Onlinekampagne

Zusätzlich zum Hauptmarketing-Paket für die Wintersaison 2024/25 wird aktuell eine zielgerichtete Onlinekampagne mit elf Hotelbetrieben für den November ausgespielt. Im Zentrum liegt hier das Thema Wellness. Ebenso wird eine eigene Kampagne zum Thema Advent umgesetzt. „Die Synergien von gemeinsam abgestimmten Kampagnen ist unbestritten. Daher versuchen wir, neben breit angelegten Kooperationen mit der ÖW und der Kärnten Werbung, in denen wir Budgets bündeln, auch in den Botschaften unserer eigenständigen Kampagnen auf dieselben Kernthemen einzuzahlen, um damit in die Köpfe der potenziellen Gäste zu kommen“, betont Roland Sint, Geschäftsführer der Tourismusregion Nassfeld – Lesachtal – Weissensee.

Steiermark als Kooperationspartner

Eine eigene Kampagne wird zum Thema Advent mit sechs Tourismusregionen in fünf Märkten umgesetzt. So wurde für den italienischen Markt gemeinsam mit Steiermark Tourismus ein Beileger produziert, der in auflagenstarken Medien wie u.a. Io Donna oder Amica zum Adventausflug in den Süden Österreichs anregen soll. Bei der Barcolana in Triest wurde der Adventfolder erstmals aufgelegt und erfreute sich über reges Interesse. Im TV sind Kärntens Adventerlebnisse am 2. Dezember auf ORF 2 zu sehen.