Kosten explodieren: Milliarden-Schäden durch Unfälle in der Steiermark

Steigende Unfallkosten, viel menschliches Leid und handfeste Folgen für die steirische Wirtschaft – Verkehrsunfälle werden zur finanziellen Last, aber auch zum echten Sicherheitsproblem für alle Beteiligten. In einem neuen Bericht analysiert der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) die Kosten, die im letzten Jahr durch Verkehrsunfälle in der Steiermark entstanden sind. Überraschend: In vier steirischen Bezirken – Voitsberg, Leoben, Leibnitz und Bruck-Mürzzuschlag – gingen die Unfallkosten tatsächlich zurück. Doch das sei laut VCÖ nur ein kleiner Erfolg angesichts des insgesamt gestiegenen Schadensaufwands in der Region.

Unfallkosten explodieren – vor allem in Graz

VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky beschreibt die Zahlen als „Alarmzeichen“: Die Steiermark verzeichnete allein im letzten Jahr Unfallkosten von rund 1,5 Milliarden Euro, das sind 200 Millionen Euro mehr als 2022. Spitzenreiter der Unfallkosten war Graz mit fast 277 Millionen Euro. Im Gegensatz dazu sind die Unfallkosten in Voitsberg auf 38 Millionen Euro gesunken. „Verkehrssicherheit zahlt sich aus“, betont Jaschinsky. Sie verweist auf die Bedeutung von Maßnahmen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen, ein dichteres öffentliches Verkehrsnetz und die Reduzierung von Tempolimits in Ortsgebieten – all das könnte für weniger Leid und Kosten sorgen.

Gefährliche Schulwege: VCÖ ruft zum Mitmachen auf

Besonders für Kinder wird der Schulweg häufig zur Gefahr. Um das zu verbessern, ruft der VCÖ die Bevölkerung dazu auf, Gefahrenstellen auf einer Online-Karte zu melden. Bis zum 31. Oktober können Eltern und Anwohner unsichere Kreuzungen, schmale Gehwege oder fehlende Radwege auf der Karte unter vcoe.at eintragen. Der VCÖ sammelt die Meldungen und gibt sie anonymisiert an die jeweiligen Gemeinden weiter.

Hohe Unfallraten außerhalb des Ortsgebiets

Fast 45 Prozent der Unfallopfer kommen laut VCÖ außerhalb von Ortschaften zu Schaden. Trotzdem sind 78 Prozent der Todesopfer und 55 Prozent der Schwerverletzten auf Landstraßen zu verzeichnen. Der VCÖ mahnt, dass gerade hier ein Tempolimit von 80 statt 100 km/h deutliche Verbesserungen bringen könnte.

Verkehrsplaner gefordert: Sicherheit geht vor

Für eine nachhaltige Verbesserung fordert der VCÖ zudem eine veränderte Verkehrsplanung, die sich stärker an den Bedürfnissen von Kindern, älteren Menschen und mobilitätseingeschränkten Personen orientiert. Tempo-30-Zonen könnten das Unfallrisiko senken und Anhaltewege verkürzen, betont Jaschinsky.