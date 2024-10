Kärntner Krankenhäuser setzen auf robotergestützte Knie-OPs

In Villach und Klagenfurt wird eine roboterunterstützte Kniegelenkschirurgie angeboten.

Veröffentlicht am 25. Oktober 2024, 20:22 / ©KABEG / Daniel Waschnig

„Durch den Einsatz des Roboters CORI kann der Eingriff mit einer fortschrittlichen Planungssoftware individuell auf den Patienten abgestimmt werden“, heißt es seitens der Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft „KABEG„. Auch werde eine höhere Genauigkeit bei der Operationstechnik erzielt, insbesondere bei der gleichmäßigen Aussteuerung des knieführenden Bandapparates. Denn: Erst durch ein gleichmäßiges Bandspiel bleibt die funktionelle Anatomie des Kniegelenks erhalten. Dies soll dazu führen, dass Betroffene die eingesetzte Prothese im Alltag kaum bis gar nicht wahrnehmen.

Ärzte im Klinikum Klagenfurt operieren längst mit CORI

An der Orthopädie-Abteilung im Klinikum Klagenfurt begann man bereits Anfang 2023 mit dem Einsatz von CORI. „Wir führen seither regelmäßig roboterunterstützte Operationen für Teilprotheseneinsätze, sogenannte Hemischlitten, durch“, berichtet Abteilungsvorstand Bernd Stöckl. Voraussetzung für diese Teilprothese ist, dass ausschließlich das Innen- oder das Außenteil des Knies beeinträchtigt ist und die Kreuzbänder intakt sind. „Anhand der Navigationsdaten von CORI ist schon vor dem Knochenschnitt eine Simulation der Prothesenplatzierung mit einer Kontrolle der Bandspannung möglich. Während der OP werden diese Informationen an das Robotikhandstück weitergeleitet, das der Chirurg beim Eingriff verwendet. Meine Kollegen und ich werden insofern von CORI geführt“, erklärt Stöckl weiter. Gesammelte Daten sowie die Rückmeldung seiner Patienten seien durchwegs positiv. So wurde nicht nur die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus sowie die Reha-Zeit verkürzt, sondern auch die Lebensqualität nach der OP erhöht.

Roboter kommt auch in Villach zum Einsatz

Ebenfalls seit 2023 verwendet die orthopädische Abteilung des Landeskrankenhauses Villach und die Sonderkrankenanstalt für Orthopädie (SKA) in Warmbad-Villach dieses Roboter-Assistenz-System – wobei der Schwerpunkt hier auf den Totalendoprothesen liegt. Abteilungsvorstand Bernd Preininger verweist auf die Möglichkeit, nun ganz individuell auf die Anatomie des Knies Rücksicht zu nehmen und die Prothese exakt anzupassen bzw. zu platzieren. „Der Robotereinsatz garantiert, die Biomechanik des Kniegelenks noch genauer zu rekonstruieren und damit eine bessere und noch langlebigere Funktion der Endoprothesen zu gewährleisten.“ Vor allem bei sehr komplexen Fällen werde die Arbeit der Chirurgen durch CORI erleichtert.