Donauinselfest-Mitbegründer verstorben: „Möge dir die Erde leicht sein“

Veröffentlicht am 25. Oktober 2024, 20:54

Die Veranstaltungsbranche trauert um einen ihrer Großen: Heinz Müllauer, ehemaliger Geschäftsführer und Projektleiter des Pro Event Team für Wien GmbH und Mitbegründer des Donauinselfests, ist verstorben.

„Er bestach durch unglaublichen Fleiß, Leidenschaft und Bestreben“

„Heinz war Gründungsmitglied der Agentur Pro Event Team für Wien GmbH im Jahre 1994 und hatte maßgeblichen Anteil an der Entwicklung und dem Erfolg des Donauinselfests. Er bestach durch unglaublichen Fleiß, Leidenschaft und dem Bestreben Veranstaltungen auf ein neues Niveau zu heben“, so das Pro Event Team in einer bewegenden Mitteilung. Die Mitarbeiter zollen Heinz Tribut: „Tief getroffen von seinem Ableben gilt unser Beileid seinen Angehörigen und Freund*innen. Möge dir die Erde leicht sein!“