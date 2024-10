„Doch der Nationalfeiertag ist auch ein Tag, an dem wir nachdenken müssen. Denn ich mache mir Sorgen um die Steiermark. Immer mehr Keile werden in unsere Gesellschaft getrieben und das in Krisenzeiten, in denen wir eigentlich näher zusammenrücken sollten. Und manche treiben diese Spaltung ganz bewusst voran“, so der steirische SPÖ Chef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl Landeshauptmann-Stv. Anton Lang.

Probleme ansprechen, ernst nehmen und lösen

Mit diesen Worten wendet sich der steirische SPÖ Landesparteivorsitzende und Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Anton Lang, an die Steirerinnen und Steirer. Probleme, die es zweifelsohne gibt, von der Teuerung über Sicherheit und Integration muss man ansprechen, ernst nehmen und vor allem lösen.

„Wir dürfen Menschen jedoch nicht gegeneinander ausspielen“

„Wir dürfen Menschen jedoch nicht gegeneinander ausspielen. Das hilft niemandem. Wir brauchen stattdessen jemanden, der diese Herausforderungen annimmt und gewissenhaft und verantwortungsvoll an Lösungen arbeitet. Ich bin bereit dafür, als Landeshauptmann diese Verantwortung zu übernehmen. Denn die Steiermark braucht eine verbindende Kraft der Mitte“, schließt Lang seine Botschaft zum Nationalfeiertag.