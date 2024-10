Revanche verpatzt: KAC verliert erneut gegen Fehérvár

Im Rahmen der win2day ICE Hockey League empfing der EC-KAC am Freitagabend das Team von Fehérvár AV19 in der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt. Pünktlich um 19.15 Uhr erfolgte der Anpfiff. Zehn Minuten später platzierte Jonas Hari auch schon den ersten Treffer des Abends in den Maschen der Rotjacken. Was da noch keiner ahnte: Es sollte auch der letzte an diesem Matchabend sein. Zwar kämpften beide Teams hart, jedoch verging der Rest der Partie torlos. Die Klagenfurter mussten eine bittere 0:1-Niederlage einstecken.