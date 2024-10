Trübe Aussichten für Wien am Nationalfeiertag

Veröffentlicht am 25. Oktober 2024, 21:35 / ©pexels.com

Die ersten Stunden des Tages beginnen mit frischen Temperaturen um 11 Grad, die sich jedoch nur langsam steigern. Erst ab dem späten Nachmittag gibt es Hoffnung auf Auflockerungen, wenn die Nebeldecke von Süden her aufbricht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südöstlicher Richtung, was die Temperaturen am Nachmittag auf milde 14 Grad anheben könnte, wie die Experten der Geosphere Austria wissen.