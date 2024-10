VSV muss bittere Niederlage gegen Linz hinnehmen

Am Freitagabend war es wieder so weit: Die Black Wings Linz gastierten im Rahmen der win2day ICE Hockey League beim EC VSV in der Villacher Stadthalle. Pünktlich um 19.15 Uhr erfolgte der Anpfiff. Danach ging es Schlag auf Schlag! Bereits sieben Minuten später platzierte Patrick Söllinger den ersten Treffer des Abends in den Maschen der VSV-Adler. Kurz darauf erhöhte Julian Pusnik den Spielstand auf 2:0.

VSV setzte zum Gegenschlag an

Das ließen die Villacher allerdings nicht auf sich sitzen. Bereits Sekunden später setzten sie zum Gegenschlag an und knallten den Puck ins Netz der Linzer. Nach der Drittelpause gelang ihnen vorübergehend sogar der Ausgleich. Dieser währte jedoch nicht lange. Schon in der 30. Minute erhöhte Luka Mayer auf 3:2 zugunsten der Black Wings. Fünf Minuten später landete Ian Scheid einen weiteren Treffer direkt im Netz der Villacher. Doch die Blau-Weißen geben nicht auf. In der 43. Minute ist es schließlich Philipp Lindner, der erneut für die Adler trifft.

Die Uhr tickt

Nichtsdestotrotz lag das Kärntner Eishockeyteam noch immer zurück. Doch in den sprichwörtlich letzten Minuten gelang schließlich das Unmögliche. Die VSV-Fans jubelten lautstark, als Rauchenwald plötzlich die Scheibe ins Tor der Linzer bugsierte und die Mannschaft so mit einem erneuten Ausgleich beschenkte. Letztendlich blieb es aber bei dem Versuch: Denn die Gäste holten sich in der Overtime doch noch den Sieg.

©rolli_tuning | Der VSV in Aktion: Die Scheibe landet direkt im Tor der Linzer.