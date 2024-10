Nationalfeiertag: Regen am Morgen, Sonne am Nachmittag in Kärnten

Wechselhafter Nationalfeiertag in Kärnten: Wolken und milde Temperaturen.

Wechselhafter Nationalfeiertag in Kärnten: Wolken und milde Temperaturen.

Veröffentlicht am 25. Oktober 2024, 21:49 / ©Doris Blüm

„Am Samstag liegen für viele Stunden dichte Wolken über Kärnten und ganz in der Früh kann im Bereich der Karawanken da und dort leichter Regen übergreifen. Im Großen und Ganzen geht es aber trocken durch den Tag“, heißt es seitens der Geosphere Austria. Am Nachmittag gibt es gute Nachrichten für die Kärntner: In vielen Regionen könnte sich die Wolkendecke auflockern und die Sonne zeigt sich endlich wieder. Die Temperaturen werden je nach Sonnenscheindauer zwischen 14 und 18 Grad liegen.